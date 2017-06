Afsluiting voetbalseizoen Sportclub Brummen

BRUMMEN – Op zaterdag 3 juni heeft Sportclub Brummen het voetbalseizoen afgesloten met tal van activiteiten op sportaccommodatie De Hazenberg. Vorig jaar is een nieuwe formule bedacht, waarbij er zowel voor de senioren als jeugd van alles te beleven valt.

De organisatie is in handen van Harry van Wijk en Arjan en Egbert Eikelboom. Rond 17.00 uur was de huldiging van de teams die afgelopen seizoen kampioen zijn geworden. Het betreft vijf jeugdteams en het eerste Vrouwenelftal.



“De seizoensafsluiting is nog een evenement dat we hebben overgehouden van de jubileumactiviteiten voor het 100-jarig bestaan in 2012”, legt Arjan Eikelboom uit. Hij vervolgt: “Om 13.00 uur zijn we begonnen met een minitoernooi (4 tegen 4) voor de senioren op kleine veldjes. Er werd gespeeld in twee poules van elk vier team. Nadat de eindstand per poule was opgemaakt werden nog kruisfinales gespeeld.” Daarnaast konden de sporters nog aan tal van andere activiteiten deelnemen. “We hadden de snelheidsmeter. Spelers en speelsters die deel uitmaken van een seniorenteam schieten dan op doel, waarbij de snelheid van de bal wordt gemeten. Hiervoor waren prijsjes beschikbaar. Verder was er het Rad van Avontuur, een spring(lucht)kussen en een waterglijbaan.” DJ Emiel Rouwenhorst zorgde voor gezellige muziek. “Niet alleen stampmuziek voor de jeugd, maar ook de ouderen kwamen aan hun trekken. Voor een hapje en een drankje kon men in de kantine terecht. Deze seizoensafsluiting is opgezet met het idee om de leden een gezellig slot van het competitiegebeuren te bezorgen. Ik denk dat we in deze opzet zijn geslaagd”, blikt Arjan Eikelboom terug.