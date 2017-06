Cursus voor bediening AED in Loenen

LOENEN – De Stichting Vrienden van de H. Antonius Abt is van plan om twee AED-apparaten aan te schaffen. Een exemplaar krijgt een plek in de RK Kerk en de ander in het Parochiehuis. De parochie-gemeenschap veroudert en het is volgens het bestuur belangrijk dat deze levensreddende middelen beschikbaar zijn.



Het plaatsen van deze AED’s kan alleen plaatsvinden als er ook mensen zijn die weten hoe er met deze apparaten omgegaan moet worden in combinatie met reanimatie. Het bestuur wil in september een korte cursus organiseren voor mensen die hieraan mee willen doen. Jaarlijks is er dan een herhalingsavond. Wie mee wil doen kan zich aanmelden bij de beheerders van het Parochiehuis Gerard en Wilma Klomp telefoon 055-5052163.