Plechtige 4 mei herdenking

DOESBURG - Op 4 mei werd ook in Doesburg de jaarlijkse dodenherdenking gehouden. Als eerste werd door heel veel mensen de stille tocht gelopen door de straten van Doesburg, met voorop een omfloerste trom van Muziekcorps der Voormalige Schutterij. Het is opvallend dat het in die tijd het heel stil is in Doesburg. Ondanks dat de horeca open is, wordt de stilte strikt door iedereen in acht genomen. Op een enkele uitzondering na hebben de verkeersregelaars het ook makkelijk, want iedereen houdt hier rekening mee.

Terug gekomen op de Markt wordt de Last Post geblazen en volgen de 2 minuten stilte. Hierna het programma, met natuurlijk een woordje van de voorzitter van het 4-5 mei comité, Wil Verlaan, en burgemeester Loes van der Meijs. Ook werd door Mariska Banda-Somsen (kleindochter) en Marcel Somsen (neef) over het leven van verzetsman Freek Somsen verteld. Natuurlijk was er ook muziek, het MdVS speelde onder ander Hymn of Consolationen het gelegenheidskoor zong Bridge over troubled water.

Na de kranslegging door de burgemeester en voorzitter en andere verenigingen, was het de beurt aan de aanwezigen om een bloemstuk of losse bloem te leggen op het monument op de Markt. Vanuit de Scouting waren het twee heel jonge kinderen die het fraaie bloemstuk legden. Na afloop was er nog gezamenlijk koffie drinken in de Martinikerk om nog even na te praten. - foto: Hanny ten Dolle