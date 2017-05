Leer elkaar kennen met Hoe is ‘t?

DOESBURG - Voor wie buren, kennissen of vrienden, medebestuursleden, medesporters, collega’s of wie dan ook in z’n omgeving beter wil leren kennen, is het spel 'Hoe is 't?' een uitstekend hulpmiddel. Dat was de uitkomst van een praktijktest in Doesburg. “Het is een leuk bordspel, dat lijkt op ganzenborden en spelenderwijs raak je met elkaar in gesprek”, zegt Ben Kruk.

En Chris Kors, predikant in Doesburg, vult aan: “Niet onbelangrijk: het spel is in Doesburg gratis beschikbaar voor iedereen die het wil spelen. Even een mailtje naar diana@house-of-innovation.nl om het spel voor u te reserveren.”

'Hoe is 't?' kan overal gespeeld worden: thuis, op school, op het werk, in een zorginstelling of in een buurthuis. Het is geen doorsnee gezelschapsspel. Winnen is ook niet het doel. 'Hoe is 't?' is speciaal ontwikkeld om een gesprek tussen mensen op gang te brengen die elkaar daardoor beter leren kennen. Het kan door maximaal vijf personen worden gespeeld.

Volgens Wilma van Wijk (manager eerstelijns zorg Doesburg) is er nog een bijzondere reden om 'Hoe is ‘t?' onder de aandacht te brengen: “De Doesburgse bevolking wordt snel ouder en dat kan gepaard gaan met het verminderen van contact(momenten) en zelfs vereenzaming. Nieuwe contacten leggen kan dus gewenst zijn. Maar hoe doe je dat? Het spel kan daarbij helpen. Al spelend ontstaat snel een beeld van de elkaar: wat interesses en hobby’s zijn, wat iemand bezig houdt en belangrijk vindt. En dat kan zomaar aanknopingspunten opleveren voor nader contact. En het is nog leuk om te doen ook!”

Er is één exemplaar - met gebruiksaanwijzing - beschikbaar dat na gebruik weer naar een ander gaat.