Toon Sterrenburg ziet het wel zitten met EDS

ELLECOM - Op het voetbalveld zijn de resultaten goed van de SC uit Ellecom en de Steeg. Het eerste elftal draait bovenin mee in de 5e klasse. Maar ook buiten het veld maakt de sportclub stappen. Toon Sterrenburg uit Velp is sinds kort de nieuwe voorzitter. Hij volgt Erik Hekkers op.

Die opvolging was overigens bepaalde geen sinecure. Uit eigen gelederen kwam geen geschikte kandidaat naar voren en via een lid van de vereniging kwam men uit bij de man uit Velp.

“Ik werd benaderd bij mijn biljartclub in Ellecom en ben gaan praten met de overige bestuursleden. SC EDS (dat staat voor Sportclub Ellecom De Steeg) is een kleine club met een prachtig gelegen accommodatie en een schitterend veld. De club is drie jaar geleden een weg ingeslagen met een stip aan de horizon: een open club met sportaanbod voor iedereen uit Ellecom en De Steeg, een soort buurthuis van de dorpen rond sport en bewegen. In de wandelgangen SC EDS 2.0. Het veld vervangen voor het voetbal was de eerste stap. En dat gaat nu goed, er ligt fraai kunstgras. En nu verder. En dat vind ik leuk. Hier wil ik graag aan bij dragen als interim voorzitter zodat straks over twee jaar uit een brede groep betrokkenen een volgende voorzitter kan worden gekozen”, aldus Toon Sterrenburg.

De 59 jarige Sterrenburg is afkomstig uit Velp en heeft ervaring in het leiden van verenigingen, waaronder sportclubs. Hij heeft een eigen bedrijf in het begeleiden van bedrijfsprocessen en in het opstellen van risico analyses. Zijn bedrijf is gevestigd in Velp. Toon is een alleenstaande vader van twee kinderen en opa van een kleinzoon.

“We gaan als bestuur samenwerken met verschillende commissies die we in het leven hebben geroepen: kantine, accommodatie, seniorenvoetbal, jeugdvoetbal, sponsor en straks wellicht een tennis-commissie. Het idee is zoveel mogelijk mensen betrekken en inzetten. Daar wil ik graag sturing en leiding aan geven. Het geeft energie om samen naar die stip te werken en het helpt daarin dat ik geen verleden heb en alleen maar weet waar we naar toe willen", aldus de nieuwe preses.

SC EDS heeft een subsidie aanvraag ingediend in Den Haag. Begin juli is bekend of deze subsidie wordt toegekend. Het is de zogenaamde sportimpuls regeling van VWS en SC EDS wil deze gelden inzetten om samen met de bewoners van de dorpen Ellecom en De Steeg te gaan werken aan nieuwe sportmogelijkheden, zoals tennis, floorbal, squash, etc. Hiervoor heeft de club een aantal partijen gesproken uit beide dorpen en enthousiast gemaakt om hier samen de schouders onder te gaan zetten. Belangenverenigingen uit beide dorpen, Oranjevereniging, basisscholen De Lappendeken en de Anne Frankschool, Avegoor Fletcher en Landgoed Middachten en sportieve evenementen Peter Oversteegen. Samen willen ze bouwen aan een mooie open club voor jong en oud.