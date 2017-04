BRUMMEN - Het vrouwen-poloteam van ZV de Spreng is kampioen geworden van de 2e klasse District II. Het is trainer/coach Jan Willem van Rossum gelukt een hecht team te smeden van de jonge en ervaren spelers. Onafgebroken heeft het team dit seizoen de ranglijst aangevoerd. Slechts één keer werd verloren. Het team heeft voldoende belofte in zich om ook volgend seizoen weer een rol van betekenis te kunnen gaan spelen. Zondag heeft in het zwembad Rienderoord het huldigingsfeest plaatsvonden.