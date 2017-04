VELP / ROZENDAAL - De collecte van Amnesty International, die van 5 tot en met 11 maart plaatsvond in Rozendaal en Velp, heeft 4489,76 euro opgebracht. Rozendaal bracht 814,68 euro op en Velp 3675,08 euro. In totaal liepen 36 collectanten. Amnesty dankt alle gulle gevers voor hun donatie. Omdat Amnesty onafhankelijk is en voor haar onderzoek, lobby en actie geen geld aanneemt van overheden of politieke groeperingen is de opbrengst van de jaarlijkse collecte van onschatbare waarde.

