EERBEEK - Op zondag 26 maart was de tweede turnwedstrijd van dit seizoen voor de meisjes van gymnastiekvereniging Kracht en Vlugheid in Eerbeek. Zij kwamen uit in de vijfde en zesde divisie in Beekbergen. Er kwamen weer veel meisjes van K&V in actie. Het was een lange wedstrijddag en de meisjes deden goed hun best. Femke Broer ging met een zilveren medaille naar Eerbeek. Zij gaat ook door naar de finale op 6 mei in Ede.