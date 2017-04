Peuterspeelzaal houdt deuren geopend

ROZENDAAL - Alle gemeenten moeten vanaf 1 januari 2018 peuteropvang bieden, dus ook de gemeente Rozendaal. Met de aanwezigheid van de peuterspeelzaal De Eekhoorn in de Torckschool leek dat geen onoverkomelijke eis voor Rozendaal. Totdat begin dit jaar bleek dat de peuterspeelzaal in financieel zwaar weer zat.

De nood was zelfs zo hoog dat de peuterspeelzaal dreigde kopje onder te gaan. Dat was voor de gemeente Rozendaal reden om versneld in gesprek te gaan met kindercentra Puck & Co, de organisatie die in de nieuwe school de kinderdagopvang gaat organiseren. Met deze organisatie is afgesproken dat Puck & Co al per 1 mei de activiteiten van de peuterspeelzaal overneemt. De gemeente geeft de peuterspeelzaal een bedrag van 17.500 euro mee om daarmee de zekerheid te hebben dat Rozendaal over een peuteropvang blijft beschikken. Daarmee wordt voorkomen dat in 2018 weer alles vanaf de grond opgebouwd moet worden. Dat zou ook veel kosten met zich meebrengen. Dankzij de samenwerking met Puck & Co kan de peuterspeelzaal de deuren geopend houden. Eerst nog in de Torckschool en als de nieuwe school gebouwd is in dat gebouw.

Op 3 april heeft het college van burgemeester en wethouders van Rozendaal de beleidsregels Peuteropvang gemeente Rozendaal 2017 vastgesteld. Het opstellen van deze beleidsregels is één van de vervolgstappen die genomen is na de overname van stichting Speelzaal Rozendaal, beter bekend als peuterspeelzaal De Eekhoorn, door kinderdagopvangorganisatie Puck & Co. De beleidsregels liggen gedurende zes weken tijdens kantooruren ter inzage op het gemeentehuis.

Bij peuteropvang kunnen ouders recht hebben op een toeslag van de Belastingdienst. In de beleidsregels zijn de subsidieregels uitgewerkt die het ouders die géén recht hebben op kinderopvangtoeslag, financieel mogelijk maken om ook in de nieuwe situatie hun kind(eren) bij de peuteropvang onder te brengen. De gemeente stelt hiervoor financiële middelen beschikbaar, tot maximaal 2000 in 2017. Dit is het subsidieplafond.

Deze beleidsregels gelden voor inwoners van Rozendaal. Zij hebben ook betrekking op Rozendaalse kinderen die peuteropvang buiten Rozendaal bezoeken. De aanvraag voor een toeslag doen ouders niet zelf, de peuteropvangorganisatie vraagt de toeslag namens de ouders aan bij de gemeente. Om deze aanvraag te doen, heeft de organisatie gegevens nodig over het inkomen.