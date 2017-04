Nieuwe expositie in Art Gallery O-68 in Velp

VELP - Op zondag 9 april opende Art Gallery O-68 in Velp de tentoonstelling Gevonden waarheden, met werken van Joyce Burghout en Eugène Terwindt. De tentoonstelling loopt tot en met zondag 7 mei, tijdens de openingstijden van dinsdag tot en met vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur en op afspraak.

Joyce Burghout (1989) is in haar werk voortdurend bezig met stoornissen die ontstaan in de menselijke communicatie. Burghout is zelf slechthorend, en weet dus als geen ander hoe belangrijk het is dat je elkaar kunt 'verstaan'. Haar beeldtaal is dan ook altijd helder en duidelijk, en is vaak getekend met zwarte inkt en in krachtige lijnen. In haar tekeningen probeert Joyce Burghout miscommunicatie om te zetten naar beeld. Daarnaast uit zij de frustratie die haar slechthorendheid voor haar met zich meebrengt door te tekenen. Het werk van Burghout is soms doordrenkt van laaiende woede, en bevat meestal een flinke dosis humor en zelfspot. Soms lijkt het werk zelfs op poëzie, dan gaat zij ergens zitten en probeert de flarden over te nemen die zij kan opvangen van de gesprekken om haar heen.

Naast zijn vele opdrachten in de openbare ruimte, waarin beeld en omgeving met elkaar versmelten, maakt Eugène Terwindt (1941) series van autonome werken waarin zijn belangstelling voor ruimte, landschap en de menselijke ingrepen daarop helder te zien zijn. Dat kan zich richten op ordening, constructie en beeldende logica, maar de laatste jaren evenzeer op het tegendeel daarvan: de verwording door de tijd, afbraak, en spontane, toevallige veranderingen. Zo ontstonden series met thema’s als toeval en wetmatigheid, afbraak en opbouw als onderlinge tegenstelling en aanvulling, en ook bunkers, als half vergane overblijfselen uit een dramatische periode die in zijn hand nieuwe betekenis en zelfs schoonheid krijgen. In zijn schilderijen, aquarellen en tekeningen over deze thema’s kiest hij dié onderwerpen, posities en beeldende nadruk waarin de bevreemding toeneemt en afbraak plaats maakt voor nieuwe verschijningen, zoals ook de wereld zich vernieuwt op de overblijfselen van haar verleden.

