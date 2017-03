DIEREN – In een woning aan de Kerkstraat in Dieren is vrijdagmiddag een gaslek ontstaan. Door werkzaamheden in het huis ontstond er een lek. De brandweer werd omstreeks 14.20 uur gealarmeerd. Netbeheerder Liander heeft voor de woning een gat gegraven en de gaskraan dichtgedraaid, waarna het lek binnen kon worden gemaakt. Foto - Martin Heitink