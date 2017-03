Wethouder beëdigd

BRUMMEN – Jolanda Pierik – Van der Snel (48) is donderdag beëdigd tot wethouder van de gemeente Brummen. Zij neemt daarmee de plek over van Koos Paauw, die op 1 februari onverwacht overleed.

Pierik liet weten het ambt van wethouder met gemengde gevoelens te aanvaarden. “De aanleiding is buitengewoon verdrietig”, zei ze. “Het is me duidelijk geworden wat Koos Paauw heeft betekend voor het bestuur en de samenleving van de gemeente. Aan mij de opdracht om in het komende jaar de zaken waarvoor hij heeft gestaan en gestreden in zijn geest voortvarend voort te zetten.” Pierik zei trots te zijn in het vertrouwen van de gemeenteraad.

Welke taken binnen het college Pierik gaat oppakken, wordt besloten in de eerste vergadering van het college van burgemeester en wethouders. Het CDA gaat er vanuit dat Pierik de kerntaken uit het portefeuille voor haar rekening neemt, dus vooral het sociale domein en financiën. Pierik heeft ruime politieke en bestuurlijke ervaring als raadslid en wethouder.