Tienke van der Werf unaniem gekozen als lijsttrekker D66 Zevenaar

ZEVENAAR - De leden van Lokaal D66 Zevenaar hebben op 6 maart unaniem hun vertrouwen uitgesproken in Tienke van der Werf en hebben haar tot nieuwe lijsttrekker benoemd voor de herindelingsverkiezing op 22 november.

Tienke laat in haar functie als wethouder duidelijk zien een zeer gedreven en betrokken bestuurder te zijn met een gedegen dossierkennis. In 2010 heeft zij D66 weer teruggebracht in de gemeenteraad, waarna vervolgens sinds 2014 D66 deel uit maakt van de coalitie en voor het eerst een wethouder levert. Tienke staat midden in de samenleving, is zelfkritisch en heeft een grote mate van bevlogenheid. Allemaal kwaliteiten die nodig zijn om in tijden van grote veranderingen de koers goed vast te houden en ook een stabiele omgeving te creëren. "

“De gemeenteraadsverkiezingen staan het dichtst bij onze inwoners. Je kan door het uitbrengen van jouw stem echt verschil maken. Ik heb enorm veel zin om als lijsttrekker van D66 Zevenaar speerpunten, zoals werk maken van duurzaamheid, goede bereikbare scholen en behoud van ons rijke cultuuraanbod onder de aandacht van de kiezers in de nieuwe gemeente Zevenaar te brengen.”