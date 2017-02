Hessenbad start met borstcrawltrainingen voor evenementen in open water

HOOG-KEPPEL - Buitenbad Hessenbad in Hoog-Keppel is vanaf zaterdag 22 april 09.00 uur weer geopend. Het zwembad biedt ook komend seizoen weer activiteiten aan, waaronder trainingen om te kunnen zwemmen in open water. Abonnementen kunnen tot uiterlijk 10 april met korting in de voorverkoop op de website worden besteld.

Naast banenzwemmen, aquajogging, diplomazwemmen A, B, C en survival start het Hessenbad dit jaar met trainingen met als doel om mee te kunnen doen met evenementen in open water. Ingrid van Onna, directeur van het Hessenbad, vertelt: “Zwemmen in open water wint steeds meer aan populariteit. Daar willen wij graag op inspelen door komend seizoen te starten met de training die nodig is om te kunnen zwemmen in open water voor zowel volwassen als kinderen. Om borstcrawl te zwemmen over een langere afstand, is verbetering van techniek en conditie absoluut een vereiste. We begeleiden de zwemmers in ons zwembad en wellicht oefenen we in de Oude IJssel.” De training voor volwassenen vindt iedere dinsdag plaats van 18.00 tot 19.15 uur, abonnementsprijs 72 euro. Kinderen krijgen twee keer per week les op maandag en woensdag van 16.00 tot 16.30 uur voor een abonnementsprijs van 92 euro. De opening van het zwembad op zaterdag 22 april wordt gecombineerd met een open dag waarbij iedereen kennis kan maken met de accommodatie en alle faciliteiten.

www.hessenbad.nl