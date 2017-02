Vrouwen De Spreng nemen afstand van directe concurrent

BRUMMEN - De vrouwen van De Spreng hebben dit weekend goede zaken gedaan. Dit in tegenstelling tot hun directe concurrent De Veene uit Almelo. Dit team stond op de tweede plaats met vier punten achterstand op De Spreng, maar verloren hun wedstrijd.

De Spreng pakte in Vriezenveen tegen VZ&PC met een uitslag van 6 - 9 de volle winst. Met een voorsprong van zeven punten staan de vouwen van De Spreng stevig op kop en mag aan het kampioenschap gedacht worden.

Het maken van doelpunten gaat De Spreng gemakkelijk af. Ook nu weer werd tegen VZ&PC, de nummer drie van de ranglijst, vlot gescoord. Halverwege het derde speldeel stond het al 2 – 7 in het voordeel van De Spreng. Misschien omdat het wel zo makkelijk ging, verslapte de concentratie in het vierde speldeel en werd het bij een stand van 6 – 8 nog spannend. Een minuut voor tijd scoorde Svea Rexwinkel haar enige doelpunt en bracht de voorsprong op 6 - 9. VZ&PC had geen weerwoord meer en de drie winstpunten gingen mee terug naar Brummen.