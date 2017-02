Expositie Annie Elissen

RHEDEN - Sinds kort zijn er weer exposities te bewonderen bij Pannekoekhuis Strijland in Rheden. Tot en met eind maart hangen er schilderijen van de Brummense kunstenares Annie Elissen. Zij is al jaren actief als kunstschilder. De schoonheid van het alledaagse is haar inspiratiebron. In het verleden heeft zij veel geaquarelleerd, dit ook in combinatie met andere materialen. Tussendoor heeft Elissen met pastel gewerkt en nu heeft zij zich toegelegd op het werken met acryl op doek. De meeste mensen kennen haar van de koeien en de kippen. Daar zijn de laatste jaren de tulpen en de vogels bijgekomen, een groot deel daarvan hangt nu op deze expositie. Wat minder bekend zijn haar schilderijen met mensen, soms heel kleurrijk en fantasierijk afgebeeld. Deze zijn in haar atelier aan de Zegerijstraat in Brummen te zien na telefonische afspraak.

www.annie.elissen.com