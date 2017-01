Onder de streep met Jasper van Kuijk

DOESBURG - Jasper van Kuijk speelt op vrijdag 13 januari om 20.00 uur in de Doesburgse Gasthuiskerk, zijn derde avondvullende programma Onder de Streep. De cabaretier en columnist laat de platgetreden paden achter zich. Van Kuijk is een boeiend verteller en een prettig narrige cabaretier met een fijne kritische blik.

Jasper van Kuijk is een talentvolle cabaretier. Hij won het Cameretten-festival en kreeg het Stijgend Applaus Stipendium. Van Kuijk schrijft ook columns in de Volkskrant. En hij kreeg mooie recensies: een boeiend verteller, een kritische blik en een prettig narrige persoonlijkheid. In zijn programma Onder de Streep gaat het over onze behoefte om alles zeker te weten; van Kuijk daagt zijn publiek uit een keer niks op te zoeken en zich over te geven aan de verrassing.

De Volkskrant schreef over Onder de Streep het volgende: ‘Van Kuijk laat in een hoog verteltempo veel interessants passeren: Het is knap hoe hij al zijn losse onderwerpen verbindt met zijn angst voor een wereld waarin niets te ontdekken valt.’ En Theaterkrant.nl: ‘Van Kuijk heeft bewezen dat hij een boeiend verteller is, een prettig narrige cabaretier met een fijne kritische blik.’ Vrijdag 13 januari, 20.00 uur. Toegang € 15,00. - Foto: Jaap Reedijk

