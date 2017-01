Zondag Merida ATB-tocht van SC Klarenbeek

KLARENBEEK - Zondag 15 januari wordt de jaarlijkse Merida ATB tocht in Klarenbeek weer verreden. Deze tocht is vorig jaar door de NTFU beoordeeld en heeft de drie sterren kwalificatie ontvangen. Dat is het hoogst haalbare en staat garant voor een kwalitatief hoog niveau van voorzieningen. De organisatie is dan ook top, zo weten de deelnemers.

Er kunnen tochten van 25, 32, 47 of zelfs 60 kilometer worden gereden. Starten voor de tocht op de 60 kilometer route kan van 09.00 tot 9.45 uur, de overige afstanden tot 10.00 uur. De tocht wordt georganiseerd door de afdeling fietsen van SC Klarenbeek, gevestigd op het sportpark, aan de Bosweg 12-14 Klarenbeek. Inschrijven is mogelijk vanaf 8.45 uur. Inschrijfgeld bedraagt € 5,00 en voor NTFU-leden € 4,00 (dit is inclusief gratis erwtensoep na afloop in het MFC). Deelname t/m 15 jaar is geheel gratis. NTFU-leden kunnen gebruik maken van het Scan & Go systeem. Op de volledige uitgepijlde route zijn twee pauzeplekken voor de 47 en 60 km. De 25 en 32 km hebben één pauzeplek. De 25 en 32 kilometer routes zijn qua afstand geschikt voor de startende fietser, maar bevatten toch ook behoorlijke technische stukken. Er zijn speciale 'extreems' voor de grotere uitdaging.

Na afloop van de tocht is er voor alle deelnemers aan deze tocht gratis erwtensoep. Deze wordt opgewarmd en uitgereikt door de mensen van Alp d’Huzes team Klarenbeek. Een vrijwillige bijdrage voor de soep wordt op prijs gesteld. Zij gaan namelijk in juni van dit jaar deelnemen aan het bekende evenement in de Franse bergen. De opbrengst van de actie 'opgeven is geen optie' wordt besteed aan de strijd tegen kanker.

Voor deze tocht worden veel vrijwilligers ingezet. Ruim 30 gediplomeerde verkeersregelaars zullen assisteren bij het parkeren rondom het complex in Klarenbeek en de fietsers begeleiden bij de diverse drukke oversteken onderweg. Daarnaast zijn er twee PLUS-pauze plekken die allen worden bemand door vrijwilligers van SC Klarenbeek. Al met al zullen er dit weekend zo’n 150 vrijwilligers actief zijn voor de Merida atb-tocht.

Mocht gedurende de komende week blijken dat de weersomstandigheden het onverantwoord maken om de tocht van start te laten gaan, dan zal de organisatie dit communiceren via de website www.scklarenbeek.nl en via facebook.