Belder en Kamura geven een opmaat tot Beethoven

DOESBURG - De muziek van Beethoven zou zonder Bach en Mozart niet denkbaar zijn geweest. In hun programma Een opmaat tot Beethoven, geven Pieter-Jan Belder en Rie Kimura op zondag 15 januari om 15.30 uur in de Gasthuiskerk enkele mooie voorbeelden van werken die Beethoven naar alle waarschijnlijkheid heeft gekend en die vormend zijn geweest voor de ontwikkeling van Beethoven´s onstuimige stijl.

Pieter-Jan Belder (1966) studeerde blokfluit bij Ricardo Kanji aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en klavecimbel bij Bob van Asperen aan het Conservatorium van Amsterdam. Hij concerteerde op internationale festivals als het Festival de Musica Antiga in Barcelona, het Festival voor Oude Muziek in Utrecht, de Berliner Tage für Alte Musik, het Festival Potsdam Sanssouci, Köthener Herbst, het Sacharov Festival in Nizhny Novgorod en het Bachfest in Leipzig. Als continuospeler werkte Belder met ensembles het Collegium Vocale Gent, het Gesualdo Consort, Het Koninklijk Concertgebouw Orkest en het Orkest van de achttiende Eeuw.

Rie Kimura is een Japanse barokviolist. Ze won de Premio Bonporti Baroque Violin Competition in Italië, waar ze ook de publieksprijs ontving. Haar solo vioolspel werd geprezen vanwege “strong personality imbued with expression and rhetoric.” Haar uitstekende vaardigheden als kamermuziekmusicus maken dat ze als violiste erg in trek is. Naast Fantasticus speelt Rie regelmatig met ensembles als Amsterdam Baroque Orchestra, Bach Collegium Japan, Apollo Ensemble en De Nederlandse Bachvereniging.

Zondag 15 januari, 15.30 uur. Toegang v.a. € 11,00/ Meer info op: www.gasthuiskerkdoesburg.nl.