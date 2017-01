BEEKBERGEN - Het was een prachtig feest in de nieuwjaarsnacht in de Boerderij in Beekbergen. DJ Thijz spetterde van het podium met dansmuziek tot grote vreugde van alle aanwezigen. De gelukswensen voor het nieuwe jaar bromden door de zaal en het bestuur van de Boerderij Beekbergen wenst ook iedereen een geweldig 2017 met vele geluksmomenten.