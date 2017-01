Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland wijst 191.000 euro toe

REGIO - Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland heeft voor 60 projecten op het gebied van cultuur en natuur een totaalbedrag van 191.000 toegekend. Enkele toekenningen zijn gedaan uit de CultuurFondsen op Naam het Coulissenfonds en het Palet Fonds.

In de regio hebben vier projecten een geldbedrag mogen ontvangen. De belangenvereniging Oosterhuizen ontving 2000 euro voor de beplanting van het Klompenpad in Oosterhuizen. De stichting De Jong-oud-connectie uit Brummen ontving 2500 euro voor het educatieproject Kleine en grote bomen. De vereniging Poco Piu ontving 1500 euro voor de uitvoering van vespers van S. Rachmaninoff in Doesburg. De stichting Historisch Onderzoek Zuid-Oost Veluwezoom uit Dieren ontving 500 euro voor de publicatie Langs het tuinpad van mijn vader. Spankeren omstreeks 1960 door A.T.G Elzebroek en J.C. Burgers.

