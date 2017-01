VV Loenermark is op weg naar 600 leden

LOENEN – Voorzitter Jaap Holdijk van de Loenense voetbalvereniging Loenermark toonde zich in zijn nieuwjaarstoespraak een tevreden man. De prestaties van de teams zijn goed, financieel heeft de club niks te klagen, het ledental neemt toe en de medewerking van de leden is ook prima.

Loenermark nam in het seizoen 2015-2016 deel aan de competitie met 8 senioren-, 2 dames-, 4 junioren-, 5 pupillen-, 1 Mini League 4x4 en 2 zaalvoetbalteams. Daarnaast is deelgenomen aan het maandelijks 45+-toernooi. Op 31 december 2016 bedroeg het ledenaantal 589. Holdijk: “Op naar de 600. En we verwachten dit aantal binnenkort te halen. Dit is een record in de historie van VV Loenermark. Daar mogen we met z’n allen trots op zijn.”

In 2016 is op een prima wijze gestart met het 1e evenement het Aftrap-toernooi 2016 voor alle veldvoetballende leden. De werkgroep G-voetbal heeft het afgelopen half jaar veel tijd gestoken om tot een volledig geïntegreerde G-Voetbaltak bij Loenermark te komen. De voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond. De werkgroep kijkt uit naar de officiële aftrap in de vorm van een clini,c die voor aanstaande zaterdag gepland staat. De week er na starten de trainingen. Het doel is om vanaf volgend seizoen met teams aan de competitie mee te doen.

Harrie Vriezen heeft na 17 jaar besloten te stoppen als bestuurslid van Loenermark. Vanwege zijn lange staat van dienst en inzet is Harrie onlangs door de Algemene ledenvergadering benoemd tot erelid van de vereniging. Vriezen blijft wel aan als terreinknecht en blijft lid van de technische commissie voetbalzaken. Daarnaast heeft hij er een extra baantje bijgenomen: In verband met het stoppen van Gerard van den Hoogen als verenigingsconsul, gaat Vriezen ook deze taak op zich nemen. Zowel Jerry van Leeuwen als Harry Havekes heeft zich voor een nieuwe periode van drie jaar verbonden aan het bestuur.

De uitzending van Zembla eind september over de mogelijke gevaren van het voetballen op rubbergranulaat korrels, heeft veel onrust veroorzaakt. Het bestuur deelt deze zorg. De vv Loenermark heeft, hangende het onderzoek van het RIVM, het standpunt c.q. advies van de KNVB en RIVM gevolgd, die geen reden zagen om te stoppen met sporten op een kunstgrasveld. Inmiddels is de uitslag van het onderzoek bekend: Het RIVM heeft bekend gemaakt dat het schadelijk effect op de gezondheid praktisch verwaarloosbaar is. De GGD Noord- en Oost Gelderland onderschrijft de conclusie van het RIVM en adviseert kinderen en volwassenen om vooral te blijven sporten, ook op kunstgrasvelden.

Uit verschillende hoeken van de vereniging kreeg het bestuur het verzoek de kantine eens wat warmer aan te kleden, eens te kijken naar een herinrichting. Het bestuur heeft een werkgroep geformeerd met een afvaardiging van de kantinecommissie, van de dames, van de senioren en van de jeugd. Iedere groep heeft zo zijn of haar belangen.

Loenermark bestaat in 2018 alweer 90 jaar. De vorig jaar geïnstalleerde jubileumcommissie is druk bezig met het organiseren van diverse acties en festiviteiten om gelden te genereren. Zo was er in november een zeer geslaagde wijnproeverij.