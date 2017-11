Echtpaar Adriaans 60-jaar getrouwd

VELP - Burgemeester Van Wingerden - Boers, bracht donderdagmiddag een bezoek aan het echtpaar Adriaans - Degen. Ze waren die dag 60 jaar getrouwd en dat werd gevierd in 't Jagthuis in Velp. Mijnheer Johannes Adriaans is geboren op 27 maart 1934 in Arnhem en mevrouw Elisabeth Damen op 13 september 1935 in die zelfde stad. Daar leerden ze elkaar in 1954 dan ook kennen tijdens het carnaval en na hun trouwen bleven ze de stad trouw. Daar in Arnhem kregen ze een zoon en een dochter en inmiddels zijn er ook vier kleinkinderen. Vanwege de wat verminderde gezondheid van mevrouw verhuisden ze naar 't Jachthuis in Velp en daar kregen ze donderdag dan ook bezoek van de Rhedense burgemeester. - foto: Wencel Maresch