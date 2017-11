Brummen geeft invulling aan Dag van de Ondernemer

BRUMMEN – Nederland telt ruim anderhalf miljoen ondernemers die met hun bedrijf een belangrijke toegevoegde waarde hebben voor Nederland. Ondernemers creëren immers groei, banen en welvaart. Om ondernemers de waardering te geven die ze verdienen, bestaat sinds vorig jaar een landelijke ‘Dag van de Ondernemer’.

Omdat ook het gemeentebestuur van Brummen trots is op de vele ondernemers die in de gemeente actief zijn, wordt met een ondernemersontbijt invulling gegeven aan deze dag.

Ieder jaar op de derde vrijdag van november is het ‘Dag van de Ondernemer’. Dit jaar valt deze dag op vrijdag 17 november. Via een brief hebben wethouder Luuk Tuiten en bedrijfs-contactfunctionaris Robert Grob alle ondernemers uitgenodigd voor een heerlijk ondernemersontbijt in het Brummense gemeentehuis. Naast het ontbijt is er ook een informatief programma opgezet met enkele interessante sprekers. Ondernemers kunnen zich voor deze dag aanmelden via het mailadres ondernemen@brummen.nl. Dit kan tot uiterlijk 10 november 2017.

Meer info: Robert Grob, tel: 06 - 50 222 403 en consulent werkgeversdienstverlening, Judith Curré, tel.: 06 - 82 13 69 77.