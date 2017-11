Gemeente buigt zich over koersdocument Loenen Zonnedorp

LOENEN – Na bijna twee jaar druk bezig te zijn geweest met het project Loenen Zonnedorp, maakt de Dorpsraad Loenen de balans op. Er is veel werk verzet door alle initiatiefnemers van het project; het koersdocument is geschreven. Er is veel overleg met de gemeente geweest.

In juni heeft het dorp zich met een enquête uitgesproken over de projecten die van belang zijn voor de ontwikkeling van Loenen.

Aan dit laatste hecht de Dorpsraad veel waarde, want er is een duidelijk beeld ontstaan van de projecten waar de Loenenaren prioriteit aan geven. Meer dan 50 mensen hebben aangegeven een vrijwillige bijdrage te willen leveren aan de uitvoering van de projecten. Geweldig, vindt het bestuur, om ook op deze manier weer bevestigd te krijgen dat Loenen zich samen sterk wil maken voor de toekomst van onze prachtige dorp!

De projecten, welke bijdragen aan de algemene doelstelling “de Leefbaarheid en vitaliteit van Loenen behouden”, zijn helder geformuleerd en er is met de gemeente overlegd over planning, budgetten, etc. Dit is een lang traject, mede ook omdat het nieuw is, niet alleen voor Loenen, maar vooral ook voor de gemeente Apeldoorn. De gemeente is positief gestemd over deze plannen. Er ligt nu een concept collegevoorstel. De Dorpsraad verwacht dan ook dat de definitieve “go” niet lang meer op zich zal laten wachten. Zodra het definitieve voorstel akkoord is bevonden door het college, kan men aan de slag.

Diverse Loenenaren hebben in de enquête aangegeven bij te willen dragen aan de uitvoering van een of meerdere projecten. Daar is de Raad heel blij mee. Zodra het eerder genoemde collegevoorstel rond is, organiseert de Dorpsraad een kennismakings- en startbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst zijn de betrokken verenigingen/stichtingen ook aanwezig. Met elkaar worden de projecten in thema-groepen besproken, verwachtingen ten opzichte van elkaar worden afgestemd, en er zal een vervolgafspraak gepland worden in specifieke projectgroepen om de projecten in gang te zetten. Wie ook wat betekenen wil voor het dorp en werken aan een concreet project, kan dit de Dorpsraad laten weten door de gegevens te sturen aan dorpsraadloenen@outlook.com, Men ontvangt een uitnodiging voor de bijeenkomst. Elke vorm van hulp is welkom.

De Dorpsraad hoopt op deze manier een goede start maken, waarbij de energie uit Loenen en de ambities van gemeente Apeldoorn, samenkomen tot concrete projecten Zij gaan er voor zorgen dat de vitaliteit en leefbaarheid van Loenen wordt gewaarborgd (en waar mogelijk zelfs versterkt).