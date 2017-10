Enthousiasme voor Beleef het Apeldoorns Kanaal

REGIO - Bevaarheid van het Apeldoorns Kanaal maakt plaats voor beleefbaarheid. Via werkgroepen zijn ondernemers al enthousiast aan het werk om initiatieven te ontpooien langs het kanaal. Ook de OCR (Ondernemers Club Rheden) en de Stichting Toerisme en Recreatie Veluwezoom slaan de handen in elkaar om dit gebied aantrekkelijker te maken voor eigen inwoners en recreanten. De gemeente Rheden faciliteert daar waar mogelijk.

Op verzoek van Provinciale Staten hebben de overheden (provincie, gemeenten en waterschap) gezamenlijk gezocht naar de beste kansen voor recreatie op en rond het Apeldoorns Kanaal. Provinciale Staten deden dit verzoek naar aanleiding van het bericht begin dit jaar dat de bevaarbaarheid van het noordelijke deel van het kanaal niet rond komt. Het budget dat de provincie beschikbaar had als bijdrage hieraan, kan daardoor misschien toch nog gebruikt worden voor de verdere recreatieve ontwikkeling van het Apeldoorns Kanaal.

Overigens wil de Stichting Apeldoorns Kanaal nog steeds dat het kanaal tussen Heerde en Dieren bevaarbaar wordt gemaakt voor de pleziervaart. Bestuurslid Jan Jansen uit Ellecom: "In dat kader is het helaas nog steeds niet duidelijk of de nieuwe brug bij Spankeren wel of niet op toekomstige beweegbaarheid wordt ontworpen. Zoals wellicht bekend heeft Apeldoorn enkele jaren geleden dat wel gedaan bij drie historische bruggen en gaat Brummen dat nu ook doen bij de drie te vervangen bruggen. In de jaren negentig hebben alle wegbeheerders daarvoor een convenant ondertekend. De vraag is: Wat doet Rheden nu bij Spankeren?"

De betrokken overheden zien, omdat de plannen voor bevaarbaarheid op z'n minst op de langere baan zijn geschoven, nu de mogelijkheid om met elkaar een nieuwe koers in te slaan, en de discussie over bevaarbaarheid met grote boten achter zich te laten. Het afgelopen jaar werd tijdens het project Beleef het Apeldoorns Kanaal al duidelijk dat er veel animo is om het Apeldoorns Kanaal beter te benutten. Diverse initiatiefnemers, ondernemers, sportverenigingen, en particulieren hebben concrete ideeën geleverd voor een betere benutting van het Apeldoorns Kanaal. Het is mooi als er meer mensen van het kanaal kunnen genieten.

Gedurende de zomer is in dat kader geïnventariseerd hoe het Apeldoorns Kanaal recreatief verbeterd kan worden, en welke obstakels er nog in de weg staan. Wat opvalt, is dat er veel verschillende ideeën zijn, en het gaat niet alleen om kostbare ingrepen. Fietsroutes langs het kanaal, voorzieningen om kano’s en/of roeiboten aan te leggen, trajecten die bevaarbaar zijn voor een sloep of fluisterboot, vissteigers; allemaal ingrepen die de beleefbaarheid van het Apeldoorns Kanaal enorm doen toenemen. Bevaarbaarheid maakt in de nieuwe inzichten plaats voor beleefbaarheid. Daarover zijn de betrokken gemeenten, het waterschap Vallei en Veluwe en de provincie Gelderland enthousiast.

Wethouder Nicole Olland van de gemeente Rheden: “Ik vind het super om te zien dat zowel in onze eigen gemeente als in de andere gemeentes ondernemers enthousiast zijn over dit gebied. Het is ook een prachtig gebied, het Apeldoorns Kanaal, dat zich zeker leent voor mooie recreatieve ontwikkelingen zodat we er nog meer van kunnen genieten. Een goede samenwerking tussen alle partijen is daarbij erg belangrijk. Als gemeente gaan we graag in gesprek met initiatiefnemers”.