PlusFit in het water van Zwembad Den Helder

DOESBURG - PlusFit fysiotherapie en fitness is in samenwerking met zwembad Den Helder in Doesburg een proef gestart om een nieuwe doelgroep in het water te laten bewegen. De aanleiding ontstond vanuit de wens van beide partijen om met elkaar samen te gaan werken.

Bij PlusFit komen mensen met lichamelijke aandoeningen die meer willen of moeten bewegen. Bij PlusFit kan dat onder begeleiding van een fysiotherapeut, een personal trainer of zelfstandig.

Dat bewegen in het water een meerwaarde heeft, is geen punt van discussie. Wel bleken er meerdere drempels te zijn voor mensen om naar het zwembad te gaan. De proef die PlusFit aan is gegaan, draait om het bewegen in water, waarbij plezier en doen wat wel lukt voorop staat. Zwemmen staat hierbij niet op de voorgrond. Dat kan daarna zelf gedaan worden.

Maar wat er wel gedaan wordt, is bewegen en daarbij worden alle spieren en gewrichten gebruikt. Door te variëren met materialen en door gebruik te maken van de weerstand van het water, is het voor iedereen mogelijk om mee te doen op zijn of haar eigen niveau. Deelnemers ervaren het als zeer prettig en aanvullend op de training of therapie die ze al uitvoeren. Het omkleden blijft voor sommige een uitdaging, maar het plezier en het fijne gevoel dat ze daarna hebben werkt motiverend.

De beweegactiviteit wordt gegeven door een fysiotherapeut waardoor er direct gerichte instructies en adviezen worden gegeven tijdens het bewegen. De oefeningen zijn vooral gericht op kracht en soepelheid. Door daarna nog zelf te zwemmen komt de conditie aan bod. En voor de ontspanning kan gebruik gemaakt worden van de sauna en warmtecabine.

De groepsactiviteit vindt elke dinsdag plaats van 14.15 uur tot 14.45 uur. Ook mensen die geen lid of patiënt zijn bij PlusFit zijn van harte welkom om mee te doen.