Aanmelden voor Veteranen- Klassieke motor- en bromfietstoertocht

EERBEEK – Op zondag 20 augustus wordt de inmiddels bij vele bekende Veteranen- en Klassieke motor- en bromfies toertocht gereden. 34 Jaar geleden is deze tocht begonnen met een tiental motoren. Nu is het evenement uitgegroeid tot een grote prettige ontmoetingsplaats voor veteranen en klassieke motoren en bromfietsen.

De start van de toertocht is om 11.00 uur bij restaurant De Korenmolen, Kanaalweg 3 in Eerbeek. Wie wil komen kijken of meerijden met een veteraan of klassieke motor, kan zich inschrijven bij Rinus Konink, mail m.konink8@upcmail.nl of telefoon 055-5062008. Voor 14 augustus opgeven. De kosten bedragen 8 euro. Na 14 augustus kan alleen op de startdatum vanaf 09.30 uur ingeschreven worden. Na 14 augustus zijn de kosten 10 euro. Voor ieder die de tocht uitgereden heeft is er een attentie.

Ook is er deze dag een show van stationaire motoren en oude trekkers. Kijkers zijn deze morgen ook van hart welkom om de glimmende juweeltjes te bekijken.