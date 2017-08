Menners brengen spektakel

BEEKBERGEN - Een kleine week lang was Beekbergen, de terreinen van Riant, weer het mondiale centrum van de mensport. Vijf dagen lang genieten van aangespannen paardensport en de verschillende disciplines daarin. Eén van de meeste spectaculaire onderdelen is de marathon. Het is imponerend en indrukwekkend om de vierspannen de krappe proeven te zien nemen of door de waterbak te zien denderen. Op deze foto is het span van Peter de Ronde bezig en het zou hen uiteindelijk de tweede plaats opleveren, achter de overall-winnaar Boyd Exell. - foto's: Han Uenk