De IJsselboei valt in de prijzen

BRUMMEN - 2017 Is het jubileumjaar van Shantykoor De IJsselboei uit Brummen. Een geslaagd eigen festival op Tweede Pinksterdag was het hoogtepunt voor deze zeemannen en -vrouwen.

Nadat ze in juli van hun welverdiende vakantie genoten, begon het koor op 4 augustus weer met repeteren. Direct daarna namen ze al deel aan een festival in Nunspeet. In afwijking van vele andere festivals wordt in Nunspeet het zingen, choreografie, presentatie en interactie met het publiek beoordeeld door een deskundige jury. Met de boodschap ‘vooral lekker zingen en genieten’ op zak, werden door De IJsselboei drie blokken van twintig minuten gezongen. Dit werd gewaardeerd met een tweede prijs, in een veld van vijftien koren. Dirigent Bart Willemsen is uiteraard trots op wat hij tot op heden met De IJsselboei heeft bereikt. Het koor treedt binnenkort nog op in een bejaardenthuis (besloten) en de 20e van deze maand treden ze op bij de Bataviawerf, waar bezoekers dus van het koor kan genieten en koorleden kunnen op hun beurt weer genieten van wat op de werf allemaal te bekijken is. Wie een keer een repetitie wil bijwonen, is welkom op vrijdag van 20.00 tot 22.00 uur in Plein Vijf in Brummen.