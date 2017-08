Studio 26 zoekt jong danstalent

VELP - Bij Studio 26 in Velp starten vanaf september twee vooropleidingen voor jonge dansers. Studio 26 is een podium voor creatieve industrie in Velp en onder andere bekend van het aanbieden van danslessen voor beginners tot mbo-niveau. Naast de al bekende vooropleiding dans Masterclass start ook de urban dans vooropleiding 1 Essence. Getalenteerde dansers kunnen zich opgeven voor de audities die voor beide opleidingen op donderdag 31 augustus wordt gehouden.

Bij de vooropleiding dans Masterclass gaan de leerlingen onder leiding van ervaren docenten aan de slag met de stijlen klassiek, modern, jazz en hiphop. De nieuwe vooropleiding urban dans 1 Essence richt zich uitsluitend op urban dansstijlen zoals hiphop, popping, locking, streetstyles en breakdance. Studio 26 start 1 Essence in samenwerking met Roché Apinsa van Mind, Body & Soul school of art en Daniël Louis van Trappe van Social Dance. Beide zijn ervaren dansdocenten en hebben naast eigen dansstudio’s ook stevige (internationale) danscarrières.

De jonge dansers die tijdens de audities geselecteerd worden voor deelname starten met een intensief meerjarig programma. - Foto Gerrit Bakker.

www.studio26.nl