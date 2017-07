DOESBURG - Goed idee voor betere zorg? Doe er iets mee! Dat was de oproep voor een prijsvraag voor inwoners van Doesburg om zorg in Doesburg te verbeteren. “Hebt u een vernieuwend idee om zorg of ondersteuning in Doesburg te verbeteren? Doe mee met de prijsvraag voor betere zorg in Doesburg en win € 10.000,- om het echt uit te voeren!”, meldde de gemeente Doesburg.

Op deze oproep kwamen zes goede ideeën binnen. Natuurlijk kan er maar één winnaar zijn en de jury heeft lang moeten overleggen welke van de ideeën nu de beste was. Eigenlijk waren ze allemaal goed.

De inzendingen waren: Huiskamer van de Kloosterstraat van Rina te Nijenhuis; Blij achter de Geraniums van Katinka de Rijk; Hulp (centrale) voor ouderen van Ciska Steenderen; Jongeren/ouderen buddy netwerk van Arlette van Kesteren; Valhulp voor ouderen van Tine Bouman en De Sociocratische Gemeenschap van Ronald van der Gracht, Inez Theunissen, Rina van der Gracht, Bart-Jan Faas.

In de bovenzaal van de Waag waren de inzenders, jury en belangstellenden aanwezig om te horen wie de prijsvraag had gewonnen. Alle inzenders werden door wethouder Peter Bollen in het zonnetje gezet en ontvingen een prachtige bos bloemen. Maar zoals gezegd kan er maar één de winnaar zijn en dat werd: Huiskamer van de Kloosterstraat van Rina te Nijenhuis. Haar idee is het om een huiskamer te creëren waar mensen gezellig samen kunnen komen en dan van jong tot oud, zodat je een gemêleerd gezelschap krijgt, die samen een kopje koffie of thee drinken, samen iets gezelligs doen of zomaar een praatje maken. - Foto: Hanny ten Dolle