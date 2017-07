Gewonde bij steekpartij

RHEDEN - Bij een woning aan de Arnhemseweg in Rheden is zondagavond een man gewond geraakt bij een steekpartij. De aanleiding van de steekpartij bleek een burenruzie. Na het incident alarmeerde de dader zelf de politie. Direct werden een ambulance en de traumahelikopter opgeroepen, maar toen agenten ter plaatse kwamen, was het slachtoffer al naar een arts vertrokken en kon de oproep ingetrokken worden. De politie heeft een verdachte aangehouden en buurtbewoners ondervraagd over het voorval. Ook deed politie sporenonderzoek. - foto: Martin de Jongh