Verkeershinder Daalhuizerweg en Nordlaan in Velp

VELP - De gemeente Rheden start maandag 17 juli met voorbereidende werkzaamheden voor het vernieuwen van de Arnhemsestraatweg, Daalhuizerweg en Nordlaan in Velp. De wegen en riolering zijn in slechte staat. Er komt een rotonde op het kruispunt en er worden nieuwe fietspaden aangelegd.

Op maandag 17 juli starten de werkzaamheden bij het kruispunt Arnhemsestraatweg Daalhuizerweg met het verwijderen van vier bomen in de tuin van de appartementenflat. Voor het verkeer is er beperkte hinder.

De kapwerkzaamheden van 38 bomen starten op maandag 24 juli. Hiervoor is op 1 februari 2017 een Omgevingsvergunning verleend. Het gaat om een deel van de bomen langs de Nordlaan en de Daalhuizerweg. Tijdens deze werkzaamheden wordt het doorgaande autoverkeer tijdelijk omgeleid. Dit is met borden aangegeven.

Vanaf 21 augustus beginnen de nutsbedrijven met het verleggen van kabels en leidingen in de Nordlaan en de Daalhuizerweg. Tijdens deze werkzaamheden is de Nordlaan een aantal weken afgesloten voor het doorgaand autoverkeer. De Daalhuizerweg is in één richting afgesloten. De omleiding is met borden aangegeven. De werkzaamheden duren tot begin december.

Aan het einde van de wegvernieuwing plant de gemeente 43 lindebomen. Deze bomen komen van het bedrijventerrein de Beemd in Velp en zijn al behoorlijk groot. Door deze grotere bomen te planten ontstaat er direct weer een laan.

In 2016 heeft de gemeente samen met de bewoners gewerkt aan het ontwerp van de nieuwe weginrichting van de Arnhemsestraatweg, Daalhuizerweg en de Nordlaan. In vier werkgroepen zijn de problemen en wensen in kaart gebracht. Samen is voor iedere straat een ontwerp gemaakt. Deze ontwerpen zijn tijdens een inloopbijeenkomst in januari aan de bewoners gepresenteerd.