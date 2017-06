Stemerdink behaalt podiumplaats

DE STEEG – Al langer één van de snellere jongens in de Minimax-klasse zag karter Max Stemerdink uit De Steeg zijn inzet en talent afgelopen zondag dan eindelijk beloond. De dertienjarige rookie uit De Steeg eindigde tijdens de derde ronde van de Belgian Max Challenge in Kerpen op een knappe derde plaats in het dagklassement.

Max snelde tijdens de heats naar de tweede, vierde en vijfde plaats en mocht na afloop dus plaatsnemen op het huldigingspodium. Met een grote lach op zijn gezicht nam hij een fraaie beker in ontvangst. Altijd een mooie beloning, maar ook de bevestiging dat een rijder op de goede weg is. De sympathieke Max kon er dan ook van genieten. “Ja, ik ben blij met deze beker”, zei hij. “Ik heb er voor geknokt. Ik was al vaker dichtbij, deze keer is het gelukt. De top vijf was het idee, een podiumplaats had ik niet verwacht.”

Zo kreeg hij de beloning voor jarenlang met passie hard werken voor zijn sport. Max begon op zijn negende met karten nadat hij met zijn vader op zoek was geweest naar een geschikte sport. Karten, dat leek hem wel wat. Mede op initiatief van zijn vader overigens, die de sport ook wel zag zitten.

Niet lang daarna werd de kartbaan in Winterswijk opgezocht om eens te bekijken hoe het er in de praktijk aan toegaat. Samen met zijn tweelingbroer Thijs reden ze twee keer op die indoorbaan. Daarna werd de buitenbaan van kartclub Eefde aangedaan. “Ik vond het heel vet omdat het zo hard ging”, herinnert Max zich zijn eerste meters nog. “Maar de eerste keer in een huurkart in Eefde ging toch niet zo hard als dit.”

Inmiddels rijdt Max diverse kampioenschappen om zoveel mogelijk te blijven leren. Zo komt hij behalve in de BMC ook uit in de BNL en het Nederlands kampioenschap van Chrono. Uiteindelijk is het NK misschien wel het belangrijkste voor hem. Daarom zag hij de races in Kerpen dan ook vooral als een goede training voor komend weekeinde als op dezelfde baan de vierde ronde van het NK wordt gehouden. “Daardoor ben ik nu beter voorbereid. Het ging heel goed, dus ik denk dat het volgende week ook wel goed gaat. Dit geeft zelfvertrouwen!” - Foto Bas Kaligis.