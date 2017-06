Minimale huurverhoging in Rheden

GEM. RHEDEN - De samenwerking tussen Vivare, Huurdersvereniging Rheden (HVR) en de gemeente Rheden heeft gezorgd voor een minimale huurverhoging. In 2016 hebben Vivare, HVR en gemeente Rheden voor het eerst zogenaamde prestatieafspraken gemaakt. Vivare heeft hier inhoud aan gegeven door beperkte of geen huurverhoging door te voeren in 2017.

Het merendeel (63 procent) van de 6000 huurders in de gemeente Rheden krijgt een huurverhoging van 0,3 procent. Het overige deel krijgt helemaal geen huurverhoging. Dit komt omdat ze anders meer zouden betalen dan volgens Vivare redelijk is voor de woning. De HVR heeft een belangrijke rol gespeeld in de realisatie van deze beperkte huurstijging door het gesprek met Vivare aan te gaan. De HVR meldt dit succes in haar huurdersblad HVR Actief.

In de prestatieafspraken stellen Vivare, de HVR en de gemeente Rheden gezamenlijke doelen vast op de langere termijn en maken ze jaarlijks concrete uitvoeringsafspraken. De afgelopen jaren stegen de huurprijzen sneller dan de inkomens. Dit veroorzaakte betaalbaarheidsproblemen voor zittende huurders en het aantal goedkope huurwoningen nam ook af. Vivare, de HVR en de gemeente Rheden spraken met elkaar af dat ze het aantal huishoudens met te hoge woonlasten willen beperken. Hierin is nu een belangrijke stap gezet.

De gemeente draagt op haar beurt ook bij om betaalbaarheidsproblemen te voorkomen. Zo kunnen inwoners met een laag inkomen kwijtschelding krijgen van gemeentelijke lasten. Daarbij gaat het om onroerendezaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing, rioolheffing, grafrecht en hondenbelasting. Verder biedt de gemeente hulp aan mensen met schuldproblemen door bijvoorbeeld een betalingsregeling te treffen met de schuldeiser of een budgetoverzicht op te stellen.

Wethouder Nicole Olland: “Ik vind het mooi om te zien dat de prestatieafspraken écht werken. We (Vivare, de HVR en de gemeente) voelen het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid om deze afspraken na te komen. Waarbij elke partij haar eigen rol pakt.”