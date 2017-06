Winnaars kaarten Loenermark

LOENEN – De voetbalvereniging Loenermark houdt iedere maand een kaartavond in de kantine in het clubhuis. William Brom en Wilco Kruk hebben de leiding en regelen het een en ander voor de kaarters die gaan klaverjassen en jokeren. De deelname is iedere keer prima. Onlangs werd de laatste kaartavond gehouden. Brom en Kruk hielden nauwkeurig de standen bij. Brom maakte de eindstand bekend en deelde de prijzen uit. Winnaar bij het jokeren is Ria Blom, tweede Riek Zuetenhorst en als derde eindigde Dinie Plant. De eerste seizoenprijs bij het klaverjassen was voor Henk Jurriëns, de tweede prijs voor Wim Blom en als derde eindigde Nel Viergever. Brom nodigde ieder uit voor het nieuwe kaartseizoen dat op vrijdag 1 september om 20.00 uur weer begint. Naast leden en donateurs zijn ook andere kaartliefhebbers dan weer welkom.