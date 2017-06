Kunstwerk voor St. Elisabeth

DOESBURG - Een tijd geleden is er een oproep gedaan om een kunstwerk te maken wat in het nieuwe St. Elisabeth geplaatst of gehangen zou kunnen worden. De gemaakte kunstwerken hebben in het Arsenaal gehangen en zijn door een jury beoordeeld. Natuurlijk op hoe het er uit zag, maar ook of het op verschillende plekken in het Elisabeth geplaatst of gehangen kon worden. Uiteindelijk is de jury tot een keus gekomen van een zeer fraai schilderij die alle elementen met elkaar verbindt. De maakster van het schilderij, Gea Corbeek, onthulde het schilderij op de openingsdag van St. Elisabeth en mocht ook de prijs van 2.000 euro in ontvangst nemen. - foto: Hanny ten Dolle