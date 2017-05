BRUMMEN - De laatste jaren is het regelmatig in het nieuws en zijn er diverse wetenschappelijke onderzoeken naar gedaan: het belang van muziek voor ouderen, vooral voor mensen met dementie. Op de woonzorglocatie Klein Engelenburg in Brummen speelt muziek een belangrijke rol. Wekelijks is er een intiem huiskamerconcert met professionele musici.

Er is gebleken dat muziek plekken in de hersenen aanspreekt en activeert. Muziek stimuleert herinneringen en raakt mensen. Mensen met dementie verkeren in een andere belevingswereld. Zij reageren sterk op muziek. Zelfs mensen die in een vergevorderd stadium van dementie verkeren, kunnen tijdens het luisteren naar herkenbare muziek weer opleven.

Tijdens de vrijdagmiddagconcerten op Klein Engelenburg is er een afwisselend aanbod aan muziek. Het varieert van klassieke pianoconcerten tot het zingen van Franse chansons. De meeste musici zijn beroeps, hetzij al lang in het vak, of net van het conservatorium. De keuze wordt afgestemd op de smaak van de bewoners. De concerten zijn tevens een ontmoetingsplek voor familie, vrienden en bewoners.

Bij verschillende activiteiten kan Klein Engelenburg niet zonder de hulp van vrijwilligers. Wie interesse heeft om te helpen, kan dat kenbaar maken via e-mail. j.vandam@domusmagnus.com.