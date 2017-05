Echtpaar Knuman viert jubileum

VELP - Ze wonen, na een heel leven in Duiven, pas een paar maanden in Velp. Maar de blijdschap over het bezoek van de Rhedense burgemeester Petra van Wingerden vanwege hun 60-jarig huwelijksjubileum was er niet minder om. Het echtpaar Gradus en Dinie Knuman - Van Haren werd door de eerste burger van hun nieuwe gemeente namens het gemeentebestuur gefeliciteerd.

Gradus Wilhelmus Knuman is geboren op 12 oktober 1927 te Giesbeek. Mevrouw Everdina (Dinie) Josephina Knuman - van Haren is geboren op 19 maart 1933 te Lathum. Samen hebben ze twee dochters gekregen. Er zijn geen klein- en achterkleinkinderen.

De heer Knuman heeft vroeger bij AKZO gewerkt en heeft van 1947 tot 1950 in Nederlands Indië gediend. Mevrouw Knuman heeft vroeger intern bij een familie in Velp en bij een familie in De Steeg gewerkt. De hobby’s van Gradus Knuman waren vroeger tuinieren, fuchsia’s en knutselen en mevrouw Knuman was gek op handwerken. De vakanties werden grotendeels in Oostenrijk doorgebracht.

Na hun huwelijk zijn ze in Duiven gaan wonen, maar wegens gezondheidsredenen zijn ze onlangs verhuisd naar woonzorgcentrum De Biesdel in Velp. Hier hebben ze het erg naar hun zin, zo vertelden ze de burgemeester. - foto: Wencel Maresch