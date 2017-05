Stemmige herdenking

RHEDEN – Bij het monument aan het Rozenbos in Rheden, werd op 4 mei de jaarlijkse dodenherdenking gehouden. Burgemeester Van Wingerden en een groot aantal organisaties legden bloemen.

De kranslegging namens het gemeentebestuur maakte deel uit van de stemmige bijeenkomst, die was begonnen met een tweetal stille tochten, vanuit Rheden en uit De Steeg. Het Dierens Mannenkoor, Rhedens Fanfarecorps en de scouts van de Rhedense Pioniers werkten mee aan de ceremonie, die door honderden mensen werd bijgewoond. Het leek drukker dan ooit en dat beeld past in een trend waarbij het herdenken van de Tweede Wereldoorlog nog steeds als relevant en belangrijk wordt gezien. Onder de aanwezigen een flink aantal jongeren en dat is een ontwikkeling die het organiserende Comité 4 en 5 mei Gemeente Rheden ook nadrukkelijk stimuleert. Na de twee minuten stilte om acht uur, las Wiam Abdelnour het gedicht De Stille Getuigen, waarna de eerste krans werd gelegd door twee Nieuw Guinea-veteranen, gevolgd door de kransleggingen door het college en organisaties uit de gehele gemeente Rheden. Burgemeester Petra van Wingerden sprak de aanwezigen toe en opende aansluitend het defilé langs het monument. - foto: Han Uenk