Hummeloseweg Laag-Keppel avond en nacht afgesloten

LAAG-KEPPEL - In september 2016 namen B en W van Bronckhorst het verkeersbesluit om de Hummeloseweg, buiten de bebouwde kom, in Laag-Keppel tijdens de ochtend- en avondspits, van 06.00 tot 09.00 uur en van 16.00 tot 19.00 uur af te sluiten voor alle motorvoertuigen. Een besluit ingegeven na klachten van aanwonenden, dat nogal wat stof deed opwaaien.

Het betekende voor veel mensen kilometers omrijden als ze naar werk of naar de supermarkt wilden.

Op dit besluit kwamen dan ook in totaal 183 bezwaarschriften binnen. Na hoor, wederhoor, overleg en advies, passen B en W daarom dit besluit aan. Om op de Hummeloseweg minder verkeer te bereiken, de leefbaarheid en de verkeersveiligheid te vergroten, wordt de weg als het aan de Bronckhorster bestuurders ligt, nu tussen 19.00 en 08.00 uur helemaal afgesloten voor het verkeer. Voor het landbouwverkeer maakt het college een uitzondering om de verkeersveiligheid van fietsers op de parallelweg van de Rijksweg (N317) te waarborgen.



Het besluit treedt in werking nadat het onherroepelijk is geworden. Er loopt nog wel een beroepperiode tegen het nieuwe verkeersbesluit en de beslissing op de ingediende bezwaren. Na de zomer verwacht de gemeente meer duidelijkheid te geven over de invoering van de maatregel, maar vast staat dat er weer veel bezwaren binnen zullen komen.

Het verkeersbesluit is het gevolg van een opdracht van de gemeenteraad om de verkeersintensiteit van de Hummeloseweg te verlagen. Dit in verband met de komst van de rondweg om Hummelo en klachten van bewoners van de Hummeloseweg.

De onafhankelijke Commissie Bezwaarschriften heeft op 20 februari de bezwaarmakers tegen het oorspronkelijke plan - afsluiting in de spits - gehoord en hierover vervolgens het college geadviseerd. 161 Bezwaren werden niet-ontvankelijk verklaard, omdat de indieners volgens jurisprudentie van de Raad van State geen direct betrokken belang hebben bij het besluit. Een persoon is slechts belanghebbende bij een verkeersbesluit als hij een bijzonder, individueel belang heeft bij het besluit, dat voldoende onderscheidend is van dat van andere weggebruikers.

Twee bezwaarmakers hebben gegronde bezwaren: een belangenbehartiger van agrarische loonbedrijven (Cumela) en kunstuitleencentrum Kunst of Art. Landbouwverkeer wordt uitgezonderd om de verkeersveiligheid van fietsers op de parallelweg van de Rijksweg te waarborgen. Zoals aangegeven mag landbouwverkeer de Hummeloseweg 24 /7 blijven gebruiken. Voor Kunst of Art wordt onderzocht of bewegwijzering mogelijk is.

Voor het doorgaande verkeer is een goede alternatieve route beschikbaar. De provinciale wegen N317 en N314 (rondweg Hummelo, de Sliekstraat en de Rijksweg) kunnen het extra verkeer prima verwerken.

Wethouder Antoon Peppelman, die voor portefeuillehouder wethouder Paul Seesing waarneemt: “Dit is een dossier dat veel inwoners van het gebied en weggebruikers bezig houdt. Helaas is er geen oplossing die alle partijen tevreden zal stemmen. Als overheid moeten wij een beslissing nemen. Wij hebben zorgvuldig de bezwaren gehoord en op basis van feiten en belangen de knoop doorgehakt.”

Op internet wordt - helaas dikwijls anoniem, zoals dat helaas bij dat platform lijkt te horen - vooral gewezen op het feit dat velen nu overlast ondervinden door een enkele klager, die, zo ie de strekking, 'bovendien nog niet lang aan die weg woont en bij het verhuizen naar de Hummeloseweg dus wist waar ze aan begonnen.'