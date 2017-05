Doesburgse Stolpersteinen worden weer gepoetst

DOESBURG - Ter herinnering aan de weggevoerde inwoners, werden in mei 2009 in Doesburg, in de stoep/straat voor hun woonhuis van destijds, tien zogenaamde ‘Stolpersteine’ aangebracht. Op die ‘stenen’ is een messingplaatje aangebracht met daarop gegraveerd de naam, geboortedatum, deportatie- en overlijdensjaar en plaats.

Hannie Sternfeld, die de oorlog overleefde, koos voor haar omgekomen vader Maurits Sternfeld, voor een plexiglas plaatje. Dit plaatje is aangebracht op de achtergevel van het woonhuis van toen aan de Philippus Gastelaarsstraat. Zij had moeite met de gedachte dat er ook in deze tijd weer over de omgekomenen zou worden gelopen.

Het project Stolpersteine, van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig, heeft in heel Europa een enorme weerklank gevonden. Berlijn was in 1994 de eerste plaats waar dergelijke ‘struikelstenen’ geplaatst werden voor de voormalige woonhuizen van slachtoffers van het naziregime. Inmiddels zijn in 1600 steden en dorpen verspreid over Europa ruim 60.000 van deze gedenkstenen geplaatst. Voor belangstellenden werd enige tijd geleden een uitgebreide brochure samengesteld met het complete verhaal, de foto’s van de gedeporteerde inwoners, hun huizen en de synagoge. De folder is gratis in Streekmuseum De Roode Tooren, Roggestraat 9-11-13 te Doesburg verkrijgbaar.

Dit jaar gaat het museum, nu voor de derde keer, samen met leden van Scouting Doesburg alle Stolpersteine weer schoonmaken en poetsen. Hiervoor komt men samen op zaterdag 13 mei in Streekmuseum De Roode Tooren om 10.00 uur. Na een inleiding gaan de Scouts in groepjes op pad met hun poetsspullen. Na afloop is er nog een korte afronding in het museum. Uiteraard zijn belangstellenden van harte welkom.