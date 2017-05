Piet Koopman's afscheid van de Boulevard

DIEREN - Op 28 april overleed Piet 'Pietje' Koopman. Op 4 mei vond zijn crematie plaats en op weg naar zijn laatste rustplaats, reed hij nog één keer over 'zijn' Boulevard. Bedoeld wordt daarmee het stuk met winkels aan de Wilhelminaweg in Dieren tegenover Gazelle. Piet Koopman (1946) runde daar jarenlang een drogisterij. Maar ook nadat hij die winkel sloot, bleef hij nauw betrokken bij de winkeliers van dat stukje Wilhelminaweg. "De burgemeester van de Boulevard is niet meer", aldus Maarten Beek namens de winkeliers en als kameraad.

Piet Koopman was in zijn leven naast drogist bekend als fervent carnavalsvierder, hij was in 1994 Prins van De Nölers en groot liefhebber van Nederlandstalige hoempamuziek. Ook was hij actief als badmintontrainer, in december als oliebollenbakker en was hij een geziene gast en gangmaker tijdens feesten en festiviteiten. Maar vooral was hij één van die bekende mensen die er in elk dorp wel zijn en die een gemeenschap kleur en karakter geven. Piet Koopman was, zo bleek ook uit tijdens de woorden die bij zijn afscheid werden gesproken, een bijzonder mens.