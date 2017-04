Thema-avond Monument en glas in Doesburg

DOESBURG - De Monumentenvereniging Doesburg houdt dit jaar twee thema-avonden over de mogelijkheden om uw monumentenpand duurzamer te maken. Op de eerste avond zal de isolerende beglazing van monumenten centraal staan. Deze avond vindt plaats op maandag 10 april in de foyer van de Gasthuiskerk, Gasthuisstraat 41 te Doesburg, aanvang 20.00 uur.



Sprekers zijn Marinus Lenselink, projectleider en sr. beleidsadviseur voor Bouwen, Monumenten en Archeologie van de Gemeente Doesburg. Hij zal spreken over de regelgeving van de gemeente Doesburg met betrekking tot het vervangen van kozijnen en glas in historische vensters.

Dirk Boersma, van het Vakwerkhuis in Woudenberg, zal een lezing verzorgen onder de titel ‘Monument en glas’. Vanuit zijn jarenlange ervaring met alle merken en typen monumentenglas geeft hij nuttige informatie en adviezen over wat u wel en niet zou kunnen doen bij het vervangen van het glas in uw historisch pand.

Om de kosten van deze avond te dekken zal aan de leden van de monumentenvereniging een bijdrage worden gevraagd van €5.-. De informatie op deze avond is ook van groot belang voor

monumenteneigenaren die nog geen lid zijn van de monumentenvereniging of niet in de gemeente Doesburg woonachtig zijn. Ook zij worden uitgenodigd om op deze avond aanwezig te zijn. Voor deze niet-leden bedraagt de bijdrage € 7,50.

Om tevoren te weten hoe groot de belangstelling voor deze avond is, zou het prettig zijn als u uw komst even zou willen melden via info@monumentenverenigingdoesburg.nl.