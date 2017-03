Slachtoffers Woeste Hoeve herdacht

WOESTE HOEVE - Op 8 maart 1945 schoten Duitsers soldaten bij het buurtschap Woeste Hoeve 117 mensen dood. Dat was een deel van de bloedige vergelding - elders in het land werden nog eens 119 mensen als vergelding vermoord - voor een aanslag op een de SS-chef in Nederland, Hanns Albin Rauter.

Jaarlijks wordt die gruwelijke moordpartij herdacht door nabestaanden, familieleden, het Apeldoornse gemeentebestuur, schoolkinderen en vele andere belangstellenden. Woensdag gebeurde dat ook weer, in de stromende regen en in aanwezigheid van burgemeester John Berends van Apeldoorn.

Op de plek van de aanslag én van de vergeldingsactie, werd in 1945 een simpel gedenkkruis geplaatst. Het huidige monument met daarop alle namen werd pas veel later, op 4 mei 1992, onthuld. Het vermeld de 116 namen - één slachtoffer is immer nog onbekend - van de doodgeschoten mensen. Zij waren lukraak uit gevangenissen in het hele land gehaald om te boeten voor de aanslag op Rauter, hoofd van de SS in Nederland en de hoogste Duitse politiechef. Die aanslag door een Apeldoornse verzetsgroep, was een tragische vergissing. De bedoeling was een vrachtwagen buit te maken om vlees voor de illegaliteit te vervoeren. Rauter overleefde de aanslag overigens ternauwernood en werd enkele jaren later na zijn rechtszaak ter dood gebracht wegens oorlogsmisdaden. - foto: Wencel Maresch