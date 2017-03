'Oma Aatje' 100 jaar

VELP - 'We zijn niet geboren om bij de pakken neer te zitten.' Dat is het levensmotto van mevrouw Agatha Verburg-Kraan. Donderdagochtend vierde ze haar 100ste verjaardag. Burgemeester Petra van Wingerden kwam haar feliciteren met het bereiken van deze mijlpaal.

Mevrouw Agatha Verburg-Kraan is geboren op 9 maart 1917 in Oegstgeest. Door de kinderen wordt ze Agaath of oma Aatje genoemd. Zij heeft in voorgaande jaren in Oegstgeest, Haarlem, Noordscharwoude en Oosterbeek gewoond. Tegenwoordig woont ze vanwege haar gezondheid in woonvoorziening De Herbergier te Velp.

In haar werkzame leven was ze actief als apothekersassistente. Zij heeft ook leiding gegeven aan een Kinderhuis na de oorlog. Ook is zij presidente van Inner wheel en lid van de vrouwenbond geweest. Mevrouw hield zich graag bezig met koorzang, gespreksgroepen, reizen, Inner Wheel, oecumene, kerstkaarten maken en kaarsen gieten, maar al die activiteiten heeft ze beetje bij beetje moeten staken bij het vorderen der jaren.

Mevrouw Verburg heeft 5 kinderen, 15 kleinkinderen en 9 achterkleinkinderen. Ze vindt een goed gesprek nog steeds erg belangrijk. Haar levensmotto is: "Dankbaar zijn, maakt gelukkig! We zijn niet geboren om bij de pakken neer te zitten." - foto: Wencel Maresch