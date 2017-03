Schop voor Buurtbeuk

DIEREN - De Buurtschap van Dieren plant vrijdag een boom op een bijzondere plek. De Buurtbeuk. Hij komt te staan op de Schapenberg, aan de Koningsallee. Achter het verzorgingshuis dat in Dieren nog bekend is als Gelders Hof. Daar stond in vroeger eeuwen een boom waar door inwoners van Dieren werd vergaderd. Al op 4 maart 1524 werd dat gemeld. In een archiefstuk staat: 'In het Dierenre Boss under u Bueren Buecke', ofwel: in het Dierense Bos onder de beuk van de Buurtschap.

"Dat kwamen we tegen in het boek over de Marke", vertelt Albert Lentink. Hij is heden ten dagen president van de Buurtschap van Dieren. Dat is een eeuwenoude organisatie van geërfden, bewoners van het dorp met een eigen huis.

"De Buurtschap kwam dus bijeen onder een beuk in het Dierense Bos en het leek ons mooi op die locatie weer een boom te planten, de Buurtbeuk", aldus Lentink. En vrijdagmiddag om 15.00 uur gaat dat gebeuren. Iedereen is welkom te komen kijken. Het planten wordt gezamenlijk gedaan door A.H. graaf Schimmelpenninck, de rentmeester van Twickel, W.A. baron Schimmelpenninck van der Oije, de Commandeur van Dieren van de Ridderlijke Duitsche Orde, door wethouder Nicole Olland en president buurtmeester Albert Lentink. Speciaal daarvoor werd een aantal speciale schoppen met inscriptie gemaakt. Lentink presenteerde die al vol trots en hij nodigt iedereen uit vrijdag om 15.00 uur aanwezig te zijn en te klinken met een glas Dierense wijn van Domein Hof te Dieren. "In deze tijden van participatie komen initiatieven als de Buurtschap weer op", aldus Lentink. "Het zijn oeroude maar nog lang niet sleetse instituten voor algemeen nut."