Vrijwilliger Zonnebloem gehuldigd

ANGERLO / DOESBURG - De Zonnebloem afd. Doesburg e.o. hield afgelopen zaterdag weer een Zonnemiddag. De aanwezigen verheugden zich op de dingen die gingen komen en ze werden niet teleurgesteld. De Kakelkontjes uit Eibergen verzorgden het leuke gedeelte van de middag. En leuk was het, want het gelach was bijna constant te horen. Vele bekende liedjes werden door de twee dames en twee heren vertolkt op een dol komische manier.

In een volle zaal in de Meent in Angerlo werd deze middag ook nog een vrijwilligster gehuldigd. Anny Pelgrom is maar liefst 25 jaar vrijwilliger van de Zonnebloem (foto). Een blijk van waardering is dan zeer zeker op zijn plaats. Voorzitter Fien Boland overhandigde haar een fraaie bos bloemen. Maar…. ook van Fien Boland werd afscheid genomen. Ze gaat de Zonnebloem niet verlaten, maar stopt wel als voorzitter. Dit geeft wel een probleem, want een nieuwe voorzitter is er nog niet. Bij deze dan ook een oproep aan een ieder die De Zonnebloem een warm hart toe draagt, meld je aan als vrijwilliger, ze zijn op zoek naar personen die ook bestuurlijk iets willen doen. Mannen zijn ook erg welkom. Aanmelden kan bij mevr. G. Joon 0313-475385 of g.joon@kpnplanet.nl - Foto: Hanny ten Dolle