Opstapdag bij Xycleservice

DOESBURG - Op zaterdag 11 maart wordt er bij Xycleservice in Doesburg weer een opstapdag gehouden voor mensen die meer willen weten over de populaire elektrische fiets.

Tijdens deze dag kunt u de meest verkochte, maar ook nieuwe modellen en technieken, uitproberen door zelf een proefrit te maken op de aanwezige elektrische fietsen.

Voldoende keuze in soorten, uitvoeringen en technieken. Tevens is er ook een ruim assortiment aan gebruikte elektrische fietsen om een testritje op te maken. De opstapdag is van 10.00 uur tot 17.00 uur. Voor meer informatie: Xycleservice, Leigraafseweg 33F, Doesburg, www.xycleservice.nl.